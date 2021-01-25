Friday, Jan. 22, 2021
Till — Michael and Kaitlyn Till, of Maquoketa, Iowa, a girl at MercyOne Dubuque Medical Center.
Saturday, Jan. 23, 2021
Hillard — Corey and Brandy Hillard, of Dubuque, a girl at MercyOne.
Friday, Jan. 22, 2021
Till — Michael and Kaitlyn Till, of Maquoketa, Iowa, a girl at MercyOne Dubuque Medical Center.
Saturday, Jan. 23, 2021
Hillard — Corey and Brandy Hillard, of Dubuque, a girl at MercyOne.
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