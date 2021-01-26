University of Wisconsin

Madison, Wis.

Fall 2020

Iowa

Asbury — Erin Scott

Dubuque — Anneliese Gall and Carson Kunkel

Zwingle — Eviana Berthel

Illinois

Galena — Stephanie Hyde

Wisconsin

Bagley — Kara Katzung

Benton — McKailah Strang

Bloomington — Brynley Pritchett

Boscobel — Erin Beck, Grace Elaine Glasbrenner, Caey Ostheimer and Claire Punke

Cuba City — Jenna McQuade and Blake Robson

Darlington — Maddie Crist, Carson Evenstad, Aliyah Gould and Jared Meister

Fennimore — Jared Everitt, Boston Flannery and Logan O’Brien

Glen Haven — Hope Schier

Hazel Green — Emilie Reese

Kieler — Thomas Haugen

Lancaster — Mason Crooks, Madelyn Hampton, SarahClaire Ingebritsen, Cole Kreul, Lydia Murphy, Tanner Oyen and James Vincent

Livingston — Morgan Eisele

Mineral Point — Matthew Berg, Megan Berg, Nicholas DuBois, Maddie Faull, Brandon Forseth, Brady Palzkill and Martina Steffes

Muscoda — Fatima Abdl-Haleem and Callie Arellano

Platteville — Tikiri Bandara, Nathan Busch, Grace Deis, Connor Feyen, Jenny Lin, Trevor Rawson, Liam Reinicke, Kimia Safari-Shad and Alexis Thompson

Potosi — Jacy Koeller and Allison Siegert

Prairie du Chien — Evan Boisvert, Jenna Holler, Ben LaHaie, Tova Lindberg, Archi Patel and Ryan Thein

Shullsburg — Zach Woodworth