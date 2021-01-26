University of Wisconsin
Madison, Wis.
Fall 2020
Iowa
Asbury — Erin Scott
Dubuque — Anneliese Gall and Carson Kunkel
Zwingle — Eviana Berthel
Illinois
Galena — Stephanie Hyde
Wisconsin
Bagley — Kara Katzung
Benton — McKailah Strang
Bloomington — Brynley Pritchett
Boscobel — Erin Beck, Grace Elaine Glasbrenner, Caey Ostheimer and Claire Punke
Cuba City — Jenna McQuade and Blake Robson
Darlington — Maddie Crist, Carson Evenstad, Aliyah Gould and Jared Meister
Fennimore — Jared Everitt, Boston Flannery and Logan O’Brien
Glen Haven — Hope Schier
Hazel Green — Emilie Reese
Kieler — Thomas Haugen
Lancaster — Mason Crooks, Madelyn Hampton, SarahClaire Ingebritsen, Cole Kreul, Lydia Murphy, Tanner Oyen and James Vincent
Livingston — Morgan Eisele
Mineral Point — Matthew Berg, Megan Berg, Nicholas DuBois, Maddie Faull, Brandon Forseth, Brady Palzkill and Martina Steffes
Muscoda — Fatima Abdl-Haleem and Callie Arellano
Platteville — Tikiri Bandara, Nathan Busch, Grace Deis, Connor Feyen, Jenny Lin, Trevor Rawson, Liam Reinicke, Kimia Safari-Shad and Alexis Thompson
Potosi — Jacy Koeller and Allison Siegert
Prairie du Chien — Evan Boisvert, Jenna Holler, Ben LaHaie, Tova Lindberg, Archi Patel and Ryan Thein
Shullsburg — Zach Woodworth