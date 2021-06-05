University of Wisconsin-Madison

Spring 2021

Iowa

Asbury — Tasnia Kamal and Erin Scott.

Bellevue — Alexandria Swain.

Dubuque — Samantha Erickson.

Zwingle — Eviana Berthel.

Wisconsin

Bagley — Kara Katzung.

Benton — Mckailah Strang.

Bloomington — Bea Mumm.

Boscobel — Erin Beck, Mackenzie Fischer, Grace E. Glasbrenner, Casey Ostheimer and Claire Punke.

Cuba City — Jenna McQuade, Blake Robson and Beto Spielvogel.

Darlington — Maddie Crist, Jared Meister, Trae Schilling and Yu Han Wu.

Dickeyville — Mason Reuter.

Fennimore — Boston Flannery, Trey Hunt and Angela Maag.

Hazel Green — Anna Freiburger and Emilie Reese.

Kieler — Thomas Haugen.

Lancaster — Madelyn Hampton, Sarahclaire Ingebritsen, Cole Kreul, Jayda Martin, Jonathon Murphy and Tanner Oyen.

Mineral Point — Nicholas DuBois, Maddie Faull, Zula Flanary, Kaitlyn Kinch, Brady Palzkill and Martina Steffes.

Montfort — Paul Connolly.

Muscoda — Callie Arellano.

Platteville — Tikiri Bandara, Nathan Busch, Grace Deis, Connor Feyen, Grace Hammermeister, Jenny Lin, Trevor Rawson, Liam Reinicke and Alexis Thompson.

Potosi — Jacy Koeller, Nicolas Mewhirter, Allison Siegert and Rayne Wolf.

Prairie du Chien — Evan Boisvert, Jenna Holler, Tova Lindberg and Ryan Thein.

Shullsburg — Zach Woodworth.

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