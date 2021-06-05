University of Wisconsin-Madison
Spring 2021
Iowa
Asbury — Tasnia Kamal and Erin Scott.
Bellevue — Alexandria Swain.
Dubuque — Samantha Erickson.
Zwingle — Eviana Berthel.
Wisconsin
Bagley — Kara Katzung.
Benton — Mckailah Strang.
Bloomington — Bea Mumm.
Boscobel — Erin Beck, Mackenzie Fischer, Grace E. Glasbrenner, Casey Ostheimer and Claire Punke.
Cuba City — Jenna McQuade, Blake Robson and Beto Spielvogel.
Darlington — Maddie Crist, Jared Meister, Trae Schilling and Yu Han Wu.
Dickeyville — Mason Reuter.
Fennimore — Boston Flannery, Trey Hunt and Angela Maag.
Hazel Green — Anna Freiburger and Emilie Reese.
Kieler — Thomas Haugen.
Lancaster — Madelyn Hampton, Sarahclaire Ingebritsen, Cole Kreul, Jayda Martin, Jonathon Murphy and Tanner Oyen.
Mineral Point — Nicholas DuBois, Maddie Faull, Zula Flanary, Kaitlyn Kinch, Brady Palzkill and Martina Steffes.
Montfort — Paul Connolly.
Muscoda — Callie Arellano.
Platteville — Tikiri Bandara, Nathan Busch, Grace Deis, Connor Feyen, Grace Hammermeister, Jenny Lin, Trevor Rawson, Liam Reinicke and Alexis Thompson.
Potosi — Jacy Koeller, Nicolas Mewhirter, Allison Siegert and Rayne Wolf.
Prairie du Chien — Evan Boisvert, Jenna Holler, Tova Lindberg and Ryan Thein.
Shullsburg — Zach Woodworth.