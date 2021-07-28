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University of Dubuque
Dubuque, Iowa
Spring 2021
Iowa
Asbury — Payton Davis, Courtney Frazier, Lauren Ludescher, Brandon Haas and Roselin Ravindran.
Bellevue — Corbin Stillmunkes, Tanner Michels, Conner Michels, Amanda Holm and Kylee Biedermann.
Bernard — Bryana Pfeiler and Annie Meyer.
Cascade — Tao Lin, Mallory McDermott and Ellie Loes.
Dubuque — Taylor Bloyer, Da’Trevion Moss, Ashley Bardon, Paul Nwankwo, John Ratcliff, Grace Kroeger, Avery Butler, Shannon Griesinger-Krapfl, Alexander Robbins, Emily Lenstra, John Deggendorf, Gabrielle Ploessl, Daniel Bacskai, Jordan Elliott, Daniela Miranda, Patrick Ryan, Timothy McFarland, Alexander Breckon, Riva Ware, Logan Nauman, Nicole Kintzle, Jesse Kremer, Taiana Butler, Noah Bullock, Samuel Zebarth, Rebekah Godwin, Laila Kashkash, Norlis Spencer, Hannah Hamann, Maggie Brandel, Meghan Moorman, Andrew Warf, Livia Schutz, Britney Baker, Julia Rodewald, Abdulmohsen Alshammari, Madeline Bradley, Fazli Sulaj, Lydia Johnson, Haitham Aljahdali, Fahad Almaslaamah, Saad Alqahtani, Basel Aljohani, Naif Alqahtani, Abdrabuh Alotaibi, Justin Blue, Saleh Aljraid, Abdulaziz Alkhamis, Khalid Binhowidy, Mohammad Alghamdi, Mashhour Alsuwat, Megan Kennedy, Carly Franklin, Justin Hochberger, En-Yu Wu, Emily Hirsch, Madalyn Blatz, Natalie Donath, Olivia Petrillo, Jonathan Schreyer, Deepa Sukumaran, Brent Kieler, Jared Hendricks, Candis Grap, Elizabeth Swan-Guzman, Shaniece Ruiz, Angela Heidenreich, Ricardo Woods and Brittany Parker.
Dyersville — Claire Willenbring,
Epworth — Erica Maiers.
Holy Cross — Joanna Wilwert.
Luxemburg — Anne Flynn.
Maquoketa — Tyler Rutenbeck and Emily Highnam.
New Vienna — Shana Puetz.
Peosta — Mitchell Kramer and Jenna Tomkins.
Illinois
East Dubuque — Adria Hogan.
Galena — Jacob Trotter and Kane Hyde.
Savanna — Caleb Stines.
Stockton — Nolan Buske and Peyton Keeffer.
Wisconsin
Cuba City — Josie Coglianese.
Dickeyville — Austin Jensen.
Hazel Green — Carmen Rigdon.
Lancaster — Lauren Tucker and Jacob Riniker.
Platteville — Blake Noel.