Dear Amy: Eighteen months ago, a friend gave me two highly collectible vintage items. I had always loved them, and she said she didn’t care for them anymore.

About a year ago, she abruptly moved across the country to live with her boyfriend, and cut all contact with everybody; it’s clear that she has no intention of speaking with me again.

Recommended for you

You can email Amy Dickinson at askamy@amydickinson.com or send a letter to Ask Amy, P.O. Box 194, Freeville, NY 13068. You can also follow her on Twitter @askingamy or Facebook.