Dear Amy: Eighteen months ago, a friend gave me two highly collectible vintage items. I had always loved them, and she said she didn’t care for them anymore.
About a year ago, she abruptly moved across the country to live with her boyfriend, and cut all contact with everybody; it’s clear that she has no intention of speaking with me again.
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