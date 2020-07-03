University of Wisconsin-Platteville
Platteville, Wis.
Spring 2020:
Asbury, Iowa – Amanda Yeltman
Belmont, Wis. – Zachary Jacobson and Abigail Parker
Benton, Wis. – Dustin Hamm, Kenzie Jones, Matthew Spillane and Alex Wright
Boscobel, Wis. – Tylor Cornell, Keiyah Jones and Cole Wagner
Cassville, Wis. – Madelyn Nix and Tristan Perkins
Cuba City, Wis. – Hannah Fuller, Jeffrey Goetzinger, Anna Klimesh, Elizabeth Misky, Isabelle Sander and Eric Stanton
Darlington, Wis. – Sadie Fitzsimmons, Cody Hardyman, Molly Mcdaniel, Bethany McDonald, Johanna Meister, Chloe Muhlstein, Ava Volkening and Quade Wiegel
Dubuque – Brandon Frazier, Hattie Rennert, Drake Rindy and Randle Schrick
Durango, Iowa – Thomas Lehmann
East Dubuque, Ill. – Madison Feyen, Mikayla Onken, Emily Powers and Kyle Schultz
Edgewood, Iowa – Sarah Ostwinkle
Elizabeth, Ill. – Nicholas Girot
Fennimore, Wis. – Peyton Deutsch and Stasia Dresen
Galena, Ill. – Christian Gronewold, Sophia Heisler and Abby Moyer
Hazel Green, Wis. – Kailey Droessler, Cameren Hill and Kailee Kaiser
Kieler, Wis. – Amber Brand, Courtney Dzaboff and Mersadie Murray
Lancaster, Wis. – Brianne Boughton, Brooke Cummins, Brianna Hampton, Peter Humphreys, Nikki Lewis, Kennedy Mezera, Kylie Phalen and Allyson Vincent
Maquoketa, Iowa – Chloe Diehl
Mineral Point, Wis. – Michaela Acherman, Katie Calvert and Bailey McGuire
Peosta, Iowa – Gage Lettman
Platteville, Wis. – Faris Aba Alkheil, Hassan Almutairi, Mohammed Alotaibi, Ariana Aranda, Amanda Brogan, Rachel Burkard, Tim Diaz de Leon, Danielle Dillon, Ally Dzurka, Rachel Emendorfer, Annessa Fox, Maximillion Frommelt, Brook Gassman, Anna Greenhalgh, Travis Kalkofen, Kelsey Klar, Ryann Klein, Ashley Knutson, Annette Lucht, Alexander Lund, William Maclay, Riley Sasse, Anastasia Smith, Jennah Smith, Rene Steele, Raine Voigts, Brandon Weigel, Hunter Yoose and Andrew Zeeh
Potosi, Wis. – Levi Tranel
Prairie du Chien, Wis. – Tyler Cota, Allison Lynn, Brian McNett, Caitlin Pattison and Katie Zahara
Sherrill, Iowa – Victoria Case and Megan Kaufmann
Shullsburg, Wis. – Alexis Leifker, Joseph Lyne, Kristina Martin and Bradley Sigwarth
Stockton, Ill. – Hannah Brudi, Taylor Gerlach, Kiley Schulz and Aspyn Stewart