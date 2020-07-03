University of Wisconsin-Platteville

Platteville, Wis.

Spring 2020:

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

Asbury, Iowa – Amanda Yeltman

Belmont, Wis. – Zachary Jacobson and Abigail Parker

Benton, Wis. – Dustin Hamm, Kenzie Jones, Matthew Spillane and Alex Wright

Boscobel, Wis. – Tylor Cornell, Keiyah Jones and Cole Wagner

Cassville, Wis. – Madelyn Nix and Tristan Perkins

Cuba City, Wis. – Hannah Fuller, Jeffrey Goetzinger, Anna Klimesh, Elizabeth Misky, Isabelle Sander and Eric Stanton

Darlington, Wis. – Sadie Fitzsimmons, Cody Hardyman, Molly Mcdaniel, Bethany McDonald, Johanna Meister, Chloe Muhlstein, Ava Volkening and Quade Wiegel

Dubuque – Brandon Frazier, Hattie Rennert, Drake Rindy and Randle Schrick

Durango, Iowa – Thomas Lehmann

East Dubuque, Ill. – Madison Feyen, Mikayla Onken, Emily Powers and Kyle Schultz

Edgewood, Iowa – Sarah Ostwinkle

Elizabeth, Ill. – Nicholas Girot

Fennimore, Wis. – Peyton Deutsch and Stasia Dresen

Galena, Ill. – Christian Gronewold, Sophia Heisler and Abby Moyer

Hazel Green, Wis. – Kailey Droessler, Cameren Hill and Kailee Kaiser

Kieler, Wis. – Amber Brand, Courtney Dzaboff and Mersadie Murray

Lancaster, Wis. – Brianne Boughton, Brooke Cummins, Brianna Hampton, Peter Humphreys, Nikki Lewis, Kennedy Mezera, Kylie Phalen and Allyson Vincent

Maquoketa, Iowa – Chloe Diehl

Mineral Point, Wis. – Michaela Acherman, Katie Calvert and Bailey McGuire

Peosta, Iowa – Gage Lettman

Platteville, Wis. – Faris Aba Alkheil, Hassan Almutairi, Mohammed Alotaibi, Ariana Aranda, Amanda Brogan, Rachel Burkard, Tim Diaz de Leon, Danielle Dillon, Ally Dzurka, Rachel Emendorfer, Annessa Fox, Maximillion Frommelt, Brook Gassman, Anna Greenhalgh, Travis Kalkofen, Kelsey Klar, Ryann Klein, Ashley Knutson, Annette Lucht, Alexander Lund, William Maclay, Riley Sasse, Anastasia Smith, Jennah Smith, Rene Steele, Raine Voigts, Brandon Weigel, Hunter Yoose and Andrew Zeeh

Potosi, Wis. – Levi Tranel

Prairie du Chien, Wis. – Tyler Cota, Allison Lynn, Brian McNett, Caitlin Pattison and Katie Zahara

Sherrill, Iowa – Victoria Case and Megan Kaufmann

Shullsburg, Wis. – Alexis Leifker, Joseph Lyne, Kristina Martin and Bradley Sigwarth

Stockton, Ill. – Hannah Brudi, Taylor Gerlach, Kiley Schulz and Aspyn Stewart