Betty Gartner, 100, of Dubuque, passed away June 1, 2023 at Hawkeye Care Center.
A farewell toast visitation will be held from noon to 2 p.m. Friday, June 9, at the Egelhof, Siegert and Casper Funeral Home and Crematory, 2659 JFK Road, Dubuque followed by a funeral service at 2 pm. The Eulogy will be presented by Michael Bagby. Burial will be in Mount Calvary Cemetery.
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