Betty Gartner, 100, of Dubuque, passed away June 1, 2023 at Hawkeye Care Center.

A farewell toast visitation will be held from noon to 2 p.m. Friday, June 9, at the Egelhof, Siegert and Casper Funeral Home and Crematory, 2659 JFK Road, Dubuque followed by a funeral service at 2 pm. The Eulogy will be presented by Michael Bagby. Burial will be in Mount Calvary Cemetery.

Recommended for you